Kayseri milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

AK Parti
1- Mehmet Özhaseki
2- Mustafa Elitaş
3- Taner Yıldız
4- İsmail Emrah Karayel
5- İsmail Tamer
6- Hülya Nergis
MHP
1- İsmail Özdemir
2- Mustafa Baki Ersoy
CHP
1- Çetin Arık
İYİ Parti
1- Dursun Ataş
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