Kayseri OSB Dış Ticaret Merkezi firma ziyaretlerinde bulundu

Kayseri OSB Dış Ticaret Merkezi rutin faaliyetleri kapsamında çeşitli firmaları ziyaret etti.

Kayseri OSB Eğitim ve Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Dış Ticaret İstihbarat Merkezi uzmanlarından oluşan bir heyet Kayseri OSB’de faaliyet gösteren çeşitli firmaları ziyaret ederek, firma yetkilileri ile Dış Ticaret İstihbarat Merkezi faaliyetleri içerikli görüşmeler gerçekleştirdiler. Görüşmelerde firmalara, Dış Ticaret İstihbarat Hizmetleri, Türkiye Ticaret Merkezleri-Dubai çalışmaları ve URGE Kümelenme faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, firmaların fırsat sunan pazarları tespit edebilmeleri ve yeni müşterilere ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.