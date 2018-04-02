Kayseri OSB’de Motivasyon Eğitimi Düzenlendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) tarafından üyelere ve çalışanlara yönelik iş hayatında motivasyonu artırma eğitimi Kayseri OSB Konferans Salonunda düzenlendi.
NLP Uzmanı / İletişim Koçu Murat Özdeniz verilen eğitime Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, OSB idarecileri, çalışanları, OSB firma yöneticileri ve çalışanları katıldı.
Çağımızın en büyük sorunlarından iletişim problemleri, stresle mücadele ve motivasyon eksikliği hususlarında değinen Murat Özdeniz İçsel motivasyonun önemine vurgu yaparak başarının insanın içinden gelen motivasyonla sağlandığını belirtti.
Gündelik hayatta sıklıkla karşılaştığımız fakat farkında bile olmadan yaşam kalitemizi kötü yönde etkileyen olay ve süreçleri doğru yöneterek, daha verimli ve mutlu bireyler olmayı başarma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen program farklı dönemlerde yeniden düzenlenecek.
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