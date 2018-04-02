Kayseri OSB’de sanayici buluşmaları devam ediyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren firma yöneticileri ile toplantı yapıldı.

OSB yeni hizmet binasında gerçekleşen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi olarak yürütülmekte olan mevcut projeler ve hedeflenen yeni çalışmalar hakkında Başkan Tahir Nursaçan tarafından ziyaretçilere detaylı bilgiler verildi.

Başkan Nursaçan ile yeni hizmet binasını gezen firma yetkilileri yeni binanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, Başkan Nursaçan’ı başarılı proje için kutladılar.

Daha sonra firma yöneticileri ile birlikte, Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaat çalışmaları yerinde görüldü.

1’inci hol binasının 12 bin metrekare, 2’nci hol binasının ise 10 bin metrekare olarak yapımının planlandığı söz konusu fuar ve kongre merkezinin, 12 bin metrekare olarak inşa edilen 1’inci hol projesinin 2019 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.