Kayseri protokolü, 15 Temmuz'da şehitliği ziyaret etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kent protokolü Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Süleyman Kamçı, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Ak Parti ve İYİ Parti İl Başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada şehit yakınları ile sohbet eden protokol üyeleri, şehit mezarlarının başında dua okudu, karanfil bıraktı. Şehit Jandarma Er Hakan Türk'ün babası Galip Hakan, "15 Temmuz bizim kurtuluşumuz oldu. Vatanımızın bir karış toprağını kimse alamaz. Bizim evlatlarımız bu vatan için şehit oldu. 15 Temmuz'da bu hainlerin yaptıklarını gördük. Allah onları bildiği gibi yapsın. Sabahlara kadar meydandan ayrılmadık. Allah onları destekleyenleri kahreylesin. Müslüman değiller" dedi.



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