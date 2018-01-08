Kayseri Sağlık Müdürlüğü'nden alafranga tuvalet açıklaması

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Sağlık-Sen üyeleri, Eğitim Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin ek binasındaki tuvaletlerin alafranga olduğunu, bunların alaturkaya çevrilmesine yönelik istekler üzerine Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Sağlık Müdürlüğü 6 bölümde toplam 24 alafranga tuvalet bulunduğu, 18'inin alaturkaya dönüştürülmesi ve 6'sının yeni alafranga taşı ile değiştirilmesi ile ilgili keşif, proje ve şartname çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi ardından Kayseri'de Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki Askeri Hastane de Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin ek binası olarak hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda Sağlık Müdürlüğü'nün yeniden yapılandırılması ile de bazı birimler ek binaya taşınınca, binada görev yapacak olan Memur-Sen'e bağlı Sağlık Sen üyeleri, alafranga tuvaletlerden yakındı. Tuvaletlerin alaturkaya dönüştürülmesi yönünde istekte bulunan Sağlık Sen üyeleri haklı bulundu.

Kayseri Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada müdürlüğe bağlı bazı birimlerinin Seyyid Burhaneddin Binasında hizmet vermeye başladığı hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi: