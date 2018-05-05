HABER

Kayseri Şehir Hastanesi Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 20:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1) - "Kayak turizmi başta olmak üzere turizm alanında da şehrimizin ciddi bir atılım hamlesi içinde olduğunu görüyorum. Erciyes'in ünü sadece ülkemizde değil. Özellikle Anadolu, artık Erciyes ile de övünebilir. Orta Doğu ve Körfez bölgesinde artık bu ün daha da yayılıyor" - "İnşallah tanıtım çalışmalarıyla, altyapı hizmetleriyle, teşvik ve desteklerle hayata geçireceğimiz yeni projelerle Kayseri'nin bu yönünü daha da güçlendireceğiz. Selçuklu'nun bu kadim şehrini her açıdan önemli bir çekim merkezi yapacağız" - "Biz bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. Gelsin, gelsin. At denize, balık bilmezse Halik bilir"

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kayak merkezi Erciyes'in ününün Türkiye'yi aşıp Orta Doğu ve Körfez bölgesine yayıldığını belirterek, "İnşallah tanıtım çalışmalarıyla, altyapı hizmetleriyle, teşvik ve desteklerle hayata geçireceğimiz yeni projelerle Kayseri'nin bu yönünü daha da güçlendireceğiz. Selçuklu'nun bu kadim şehrini her açıdan önemli bir çekim merkezi yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

Açılış töreni vesilesiyle Kayserililerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, vatandaşlardan birinin kendisine seslenmesi üzerine, "Ben sizlere kurban olurum." ifadesini kullandı.

Şehir hastanelerinin belediye başkanlığı döneminden beri rüyası olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hamdolsun, temeli attık, bugün de açılışını yapıyoruz. Nereden, nereye. Attığımız temeller yerinde kalmadı, yükseldiler, işte görüyorsunuz." diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdiklerini ve bu vesileyle Kayserililerle hasret giderdiklerini kaydederek, "Gerek burada gördüğüm coşku gerekse kongremizde şahit olduğumuz birlik ve beraberlik, bize geleceğimiz adına çok büyük umut veriyor. Ben 24 Haziran'da Kayseri'nin inşallah rekor tazeleyeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Maşallah bugün Kayseri yine kabına sığmıyor." diyen Erdoğan, kente her gelişlerinde farklı bir heyecana şahitlik ettiklerini, sanayide, ticarette, eğitimde, tarımda ve turizmde İç Anadolu Bölgesi'nin amiral gemisi Kayseri'nin başarı çıtasını yükseklere taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün Kayserili ihracatçılarımız, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir ucuna bu toprakların ürünü olan, üzerinde 'Made in Turkey' yazan ürünler satıyor. Aynı şekilde kayak turizmi başta olmak üzere turizm alanında da şehrimizin ciddi bir atılım hamlesi içinde olduğunu görüyorum. Erciyes'in ünü sadece ülkemizde değil. Özellikle Anadolu, artık Erciyes de övünebilir. Orta Doğu ve Körfez Bölgesi'nde artık bu ün daha da yayılıyor. İnşallah tanıtım çalışmalarıyla, altyapı hizmetleriyle, teşvik ve desteklerle hayata geçireceğimiz yeni projelerle Kayseri'nin bu yönünü daha da güçlendireceğiz. Selçuklu'nun bu kadim şehrini her açıdan önemli bir çekim merkezi yapacağız, var mıyız buna? Biz de koşacağız ama beraber."

Bugün bu yönde kritik bir adım attıklarını, şehrin cazibesini artıracak, Kayseri'nin başarı zincirine yeni bir halka ekleyecek çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ülkem ve milletim için bu hayalimin gerçekleşmesi, beni mutlu etmeyecek de kimi mutlu edecek?" diye sordu.

Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana'nın ardından 5'inci şehir hastanesini Kayseri'ye kazandırdıklarını söyleyen Erdoğan, yıl sonuna kadar da Ankara Bilkent, Manisa, Eskişehir ve Elazığ şehir hastanelerini hizmete almayı planladıklarını kaydetti.

- "Münbiç'i dolaş da gel"

Erdoğan, kamu-özel ortaklığının en güzel örneklerinden olan ve 3 yıldan daha kısa sürede tamamlanan eserin, Kayseri ve bölge için hayırlı olmasını dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. Gelsin, gelsin. At denize, balık bilmezse Halik bilir. Ben ona diyorum ki yaptığımız yollardan geç, Osmangazi Köprüsü'nden geç, Avrasya Tüneli'nden geç, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geç. Geçerken şöyle bir de CD'yi koysunlar, orada senin hakikaten aracında özellikle CD çalara, orada dinle. Hele hele az önce Esat Kabaklı'nın, dinledik ya, hele hele 'Gez Oğlum'u dinlerse bir başka olur. Hani Tatlıses diyor ya 'Afrin'i dolaş da gel', bir de onu dinletmek lazım. Daha ileri gidip Münbiç'i dolaş da gel. İstese de istemese de biz bu yolda durmak yok, yola devam dedik, gideceğiz."

Hastanenin yapımında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, burada tedavi görecek tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.

Erdoğan, Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözünü anımsattı.

Kayseri Şehir Hastanesinin, bin 607 yatak kapasitesi, 466 bin 400 metrekare kapalı, 281 bin 500 metrekare açık alanıyla şu ana kadar açılan şehir hastanelerinin en büyüğü olduğunu söyleyen Erdoğan, 4 ana hastane binasıyla fizik tedavi ve adli tıp birimlerinden oluşan hastanede 413 poliklinik odası, 253 yoğun bakım ünitesi ile 43 ameliyat masası bulunduğu bilgisini verdi.

Erdoğan, hastanede 10'u erişkin, 10'u çocuk olmak üzere toplam 20 yataklı kemik iliği transplantasyon merkezi de bulunduğunu sözlerine ekledi.

(Sürecek)

Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ilkErdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ilk
Muharrem İnce ne kadar oy alır? Muharrem İnce ne kadar oy alır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Şehir Hastanesi Açılış Töreni tranpilantasyon merkezi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri şehir hastanesinin açılışında konuştu

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.