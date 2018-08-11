Kayseri Şehir Hastanesi konforuyla göz dolduruyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şehir Hastanesi, hibrit ameliyathaneleri, 253 yoğun bakım ünitesi, keyifli doğum odaları ve son teknolojiyle donatılmış cihazlarıyla, hastalara konforlu sağlık hizmeti veriyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesi, kaliteli sağlık hizmeti ve konforu ile göz dolduruyor.

Sağlık Bakanlığının, sağlıkta hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirdiği yatırımların başında gelen ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Kayseri Şehir Hastanesi, 413 poliklinik odası, 253 yoğun bakım ünitesi, 43 ameliyat masası olmak üzere toplam bin 607 yatak kapasitesi ile Kayseri ve bölge illerden gelen hastalara hizmet veriyor.

İleri teknolojik uygulamalarla, akıllı sistemlerle donatılan hastane, tek ve çift kişilik hijyenik, geniş odalara, temiz, ferah sosyal alanlara, bilgi ve tecrübe yönünden güçlü, akademik sağlık kadrosuyla öne çıkıyor.

Hastanede, girişimsel radyoloji ve cerrahi işlemlerin tek ameliyat odasında gerçekleştirilmesine imkan sunan hibrit ameliyathanelerin yanı sıra 10 adet erişkin ve 10 adet pediatrik olmak üzere 20 yataklı Kemik İliği Tranplantasyon (KIT) merkezi de bulunuyor.

Tüp bebek uygulamasının da mevcut olduğu hastanede, annelere güzel imkanlar sunan "Keyifli doğum odası" hizmeti de dikkati çekiyor.

Bunların yanı sıra hastane kampüsünde 3 bin 200 araçlık kapalı, 200 araçlık açık otoparkın yanı sıra helikopter pisti de yer alıyor.

Sanayi ve ticaret merkezi olarak bilinen Kayseri, şehir içi ve dışından yıllık ortalama 3,5 milyon hastaya sağlık hizmeti sunuyor.

