Kayseri şehitlerini uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ile dün Batman’da terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan Kayseri’de yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Zeytin Dalı Operasyonunun 4’üncü gününde şehit olan ve naaşına 58 gün sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ile dün Batman’da terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan için ikindi namazını müteakip Kalemkırdı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlar şehit Muratdağı ve Doğan’ın ailesine taziyelerini iletti. İl Müftüsü Şahin Güven’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, defnedilmek üzere Kartal Şehitliğine götürüldü.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum kuruluş müdürleri, şehit Muratdağı ve Doğan’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.