Kayseri Şeker Ar-Ge merkezine solucan gübresi için pilot tesis kuruldu

Tarım arazilerinin ve toprağın dostu olarak bilinen solucan gübresi (vermikompost) deneme üretimlerinde başarıyı elde eden Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi için pilot tesis kuruldu.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinde PR 2015-10 proje kodu ve “ Kontrollü koşullarda organik atık/artıklarla şeker pancarı melası kullanılarak, Kırmızı Kaliforniya Solucanı (Eisenia fetida) ile Solucan Gübresi (vermikompost) üretimi” adıyla yürütülen projenin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

2015 yılında deneme çalışmalarına 40 metrekarelik kapalı bir alanda, 50 bin civarında Kırmızı Kaliforniya Solucanı ile başlanılan üretiminde elde edilen veriler neticesinde gerekli altyapı sağlandıktan sonra Kayseri Şeker solucan gübresi (vermikompost) üretimi için yeni pilot tesisini kurdu.

300 m kapalı alan ve 2 bin m açık alandan oluşan pilot tesiste 2 Adet (1,5m. x 20m.) sürekli akış sistemi iklimlendirme ünitesi, havalandırma sistemi ve sekiz adet kültür havuzu ve yığma sistemlerde vermikompost üretimine başlanmış olup, toplamda 5 milyon adet solucan popülasyonuna ulaşıldı. Yıllık hedeflenen üretim miktarı ise 120 ton civarındadır. Üretimden elde edilen solucan ve vermikompost satışı devam etmektedir.

Tarım arazilerinde ideal organik madde oranı %3-4 olması gerekirken, ülkemiz tarım arazilerinde bu oran %1,5’u geçmemektedir. Organik madde oranı %1’lerin altına düşen topraklarımızın organik madde oranını artırmak sürdürülebilir tarım için bir zorunluluk haline geldi.

Bu kapsamda çalışmalar başlatan Kayseri Şeker Ar-Ge merkezi Pandoğa çiftliğinin hayvansal atıkları ve fabrika üretim artıklarının en iyi şekilde değerlendirilerek elde edilen düşük maliyetle tamamı geri dönüşüm ürünü olan üstün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere sahip vermikompost (solucan gübresinin) nem içeriği % 38, Toplam organik maddesi %62’dir. Toplam humik-fulvik asit değerinin ise % 42 olduğu belirtildi.

Tesiste incelemelerde bulunan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Solucan gübre üretimi ile ilgili olarak; Tarım alanlarının korunmasına büyük katkı sağlayacak olan solucan gübresi üretiminin düşük maliyetli olması nedeniyle her çiftçi tarafından rahatlıkla yapılabileceğini söyledi.

Başkan Akay; ayrıca Kayseri Şeker’in bünyesinde oluşan atıkların projeye dahil edilmesi için başlatılan “Organik Atıklar Solucan Gübresi Olacak’ kampanyasının da başarı ile devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.