Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası 38. Olağan Kongresi Yapıldı

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası 38. Olağan Kongresi başladı. Kongrede konuşan Başkan Ali Ateş, 4 yıl içinde yaptıkları icraatlar hakkında bilgi verdi.

Kadir Has Spor Salonunda düzenlenen kongrede saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Kongrede konuşan Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş sözlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de başlatmış olduğu operasyonda şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet ve gazilere sağlık saadet dileyerek başladı. Başkan Ateş, 4 yıl içerisinde gece gündüz demeden çalıştıklarını ve emanet edilen görevi en iyi şekilde yaptıklarını söyledi. Ateş, kentte duraksız taksinin kalmadığını belirterek yeni durak istasyonlarının açılacağının da müjdesini verdi. Ateş konuşmasını şöyle sürdürdü;

“2014 yılından itibaren bize emanet ettiğiniz bu ulvi görevi ülkemizin şartlarına göre elimizden geldiğince çalışıp bugün yine karşınıza geldik. Sizlerin verdiği destek ile gece gündüz çalıştık. Ankara Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olmak sıfatıyla sorunlarımızı birebir Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başbakanımız Binali Yıldırım’a ilettik. Geçtiğimiz yıllara göre başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. En son yaptığımız çalışmalarda yıllardır talep edip de bir türlü gerçekleşmeyen özellikle taksici esnafımızın hemen hemen hepsinin yararlanabileceği ÖTV indirimi 2016 yılında yürürlüğe girerek 3 yıl içerisinde araçlarını yenilemeye başlayan yeni sıfır araçlar almışlardır ve almaya da devam etmektedirler. Taksici esnafımın bazıları bu süreçten erken davranarak araçlarını satarak ÖTV kanunundan yararlanamamışlardır. Mağdur duruma düşen üyelerimiz için Gelir İdaresi Başkanlığı, federasyon ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucu yararlanılır hale getirilmiştir. Uzun uğraşlarımız sonucu basit usulde 8 milyon TL’ye kadar gelir vergisi kaldırılmış olup 2018 yıllında da devam edecektir. Kamyoncu esnafım ve kamyonetçi esnafımın plakalarında almış oldukları ’K’ belgelerine tahkik getirilmesi için görüşmelerimiz devam etmekte olup bu konuda bir hayli yol kat edilmiştir. İlimizde bütün belediyeler ile görüşmelerimiz sonucu taksi duraklarımız için ATM durakları ile başlayan durakları yapılmış olup, yapılmayan durakların da 2018’de tamamlanacağı konusunda söz alınmıştır. İlimizde duraksız taksi kalmamış olup mevcut durakların bazılarına cepler, bekleme ve depolama yerleri yapılmıştır. Bunun yanı sıra taksicilerimizden gelen talepler üzerine 20’ye yakın yeni durak yerleri tahsis edilmiş olup talepler doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.”

Taksilere reklam alınması konusunda karşılıklı anlaşamadıklarını, vergi harçlarının yüksek olduğunu ve reklam yerlerinin çok küçük olması sebebiyle kuruluşlardan reklam alınmasından kaçınıldığını ifade eden Başkan Ateş, şehrin her gün geliştiğini ve yeni bulvarlara beraber taksici esnafının da artacağını dile getirerek; "Odamızın kısıtlı bütçesine rağmen zaman zaman kapalı duraklarda büyük bayraklar, taksicilerimizde ise küçük bayraklar kullanmak üzere dağıtılmış ve ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminden sonra duyarlı taksici esnafımız ile birlikte büyük demokrasi yürüyüşü yapılmış, demokrasi nöbetine odamız katılmıştır. İlimizde büyük kuruluşlarla taksicilerimizin araçlarında reklam verilmesi konusunda çalışmalarımız olmuş ancak başkanlık tarafından belirlenen reklam yerlerinin çok küçük olması ve vergi harçlarının yüksek olması sebebiyle kuruluşlardan reklam verilmesi kaçınılmıştır. Şehrimiz her gün gelişiyor ve yeni bulvarlar açılıyor” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ali Ateş, Uğur Nasırlı, Hasan Odabaşı’nın başkanlık için yarıştığı kongrede oy verme işlemine geçildi.