Kayseri son dakika! Kayseri kaza haberi sonrası beyaz renkli otomobili arıyor

Kayseri'de son dakika gelişmesi! Kayseri kaza haberiyle sarsıldı. Ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ertan Dönmez idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans, Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpıştı.
Üzüm ile otomobildeki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetti.
Yaralanan Ertan Dönmez ile ambulansta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
KAYSERİ'DE EMNİYET HER YERDE O OTOMOBİLİ ARIYOR
Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen beyaz renkli otomobilin plakasının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Bu arada İstanbul'dan Tunceli'ye götürülen ambulanstaki cenaze, yakınları tarafından alındı.
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