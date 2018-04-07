Kayseri Ticaret Borsasında meslek komiteleri seçimleri başladı

Kayseri Ticaret Borsası üyeleri, meslek komitelerini seçmek için sandık başına gitti.

Kentte bulunan bir düğün salonunda başlayan seçimlerde, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü de oyunu kullandı.

Ardından bir açıklama yapan Başkan Ünlü, “Bugün Kayseri Ticaret Borsasının meslek komitelerinin seçimini yapıyoruz. 7 meslek komitesinde seçimimiz var. 1’inci grup buğdaycılar, arpacılar ve hububatçılar 2 liste, pastırmacılar grubunda da 2 liste var. Meslek komiteleri belli olduktan sonra 18 kişilik meclisimiz ortaya çıkacak. 1 hafta sonrada disiplin kurulu, Ankara delegeleri ve yönetim kurulu seçilecek. Kendi grubumda başarılı olup çıkarsam yönetim kurulu başkanlığına yine adayım. Kayseri’mize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.