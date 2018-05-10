KAYSERİ/SİVAS (AA) - Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu tarafından "Süper Hospi Mikroplara Karşı" isimli çocuk tiyatrosu sahnelenecek.
Şehir Tiyatrosu'nda 12 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00 ve 15.00'te seyirciyle buluşacak oyunda diş sağlığı ile ilgili konular ele alınacak.
- Sivas
Sivas Devlet Tiyatrosu, John Bauchan'ın kaleme aldığı, Mehmet Ergin'in Türkçeye çevirdiği, Volkan Gündüz'ün yönettiği "39 Basamak" adlı oyunu sahneye koyacak.
Londra'da geçen hikayede, Richard Hannay'ın tiyatroda gizli ajan Annabella ile tanışması ve kendisini "39 Basamak" isimli gizli bir görevin içinde bulması, gerilim ve heyecan dolu bir dille anlatılıyor.
Oyunda Ufuk Bostancı, İnanç Keteci, Serkan Yanar ve Burak Fındıkçı rol alıyor.
Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 12 Mayıs Cumartesi 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.
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