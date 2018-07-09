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Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

Kazayla ilgili "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan hakkında dava açılan sürücü hakim karşısına çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.K, trafik kazasında hayatını kaybeden Ekrem Y'nin eşi H.Y, yaralanan A.S. ve eşi D.S. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık M.K, savunmasında, kaza sırasında alkollü olduğunu söyledi. Olay günü Beyazşehir'den, Kayseri istikametine gittiğini anlatan M.K, "Yol üzerinde bulunan bir mağazanın oraya geldiğimde trafik lambası yeşilden sarıya döndü. Hızım 100 civarındaydı ve kaza meydana geldi. 1 kişinin ölümüne neden olduğum için pişmanım." diye konuştu.

Duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki A.S. de yeşil ışığı geçtikten sonrasını hatırlamadığını söyledi. Kazanın 27 Şubat'ta olduğunu aktaran A.S, "Uyandığımda 5 Mart'tı ve yoğun bakımdaydım. Sol kolumu hissetmiyorum. Sol bacağım kısaldı. Ameliyatlarım devam ediyor. Şikayetçiyim." dedi.

Müşteki D.S. de olay günü Bünyan ilçesinden geldiklerini belirterek, "Kaza sonrası çocuğumun derdine düştüm. Şikayetçiyim." dedi.

Kazada hayatını kaybeden Ekrem Y'nin eşi H.Y. de trafik kazasını görmediğini, haberi evde aldığını ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, kusur durumuyla ilgili Ankara Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

- Olay

Bünyan istikametinden gelen Ekrem Y. (38) idaresindeki 58 NN 971 otomobil ile M.K. yönetimindeki 38 BA 106 plakalı hafif ticari araç, 27 Şubat'ta Sivas Bulvarı'nda çarpışmış, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralanmıştı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ekrem Y. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan M.K. tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri duruşma trafik kazası

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