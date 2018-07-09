Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına başlandı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.K, trafik kazasında hayatını kaybeden Ekrem Y'nin eşi H.Y, yaralanan A.S. ve eşi D.S. ile taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık M.K, savunmasında, kaza sırasında alkollü olduğunu söyledi. Olay günü Beyazşehir'den, Kayseri istikametine gittiğini anlatan M.K, "Yol üzerinde bulunan bir mağazanın oraya geldiğimde trafik lambası yeşilden sarıya döndü. Hızım 100 civarındaydı ve kaza meydana geldi. 1 kişinin ölümüne neden olduğum için pişmanım." diye konuştu.
Duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki A.S. de yeşil ışığı geçtikten sonrasını hatırlamadığını söyledi. Kazanın 27 Şubat'ta olduğunu aktaran A.S, "Uyandığımda 5 Mart'tı ve yoğun bakımdaydım. Sol kolumu hissetmiyorum. Sol bacağım kısaldı. Ameliyatlarım devam ediyor. Şikayetçiyim." dedi.
Müşteki D.S. de olay günü Bünyan ilçesinden geldiklerini belirterek, "Kaza sonrası çocuğumun derdine düştüm. Şikayetçiyim." dedi.
Kazada hayatını kaybeden Ekrem Y'nin eşi H.Y. de trafik kazasını görmediğini, haberi evde aldığını ve şikayetçi olduğunu belirtti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, kusur durumuyla ilgili Ankara Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.
- Olay
Bünyan istikametinden gelen Ekrem Y. (38) idaresindeki 58 NN 971 otomobil ile M.K. yönetimindeki 38 BA 106 plakalı hafif ticari araç, 27 Şubat'ta Sivas Bulvarı'nda çarpışmış, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralanmıştı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ekrem Y. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan M.K. tutuklanmıştı.
Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...
Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz
Diplomatik kriz kapıda! Rusya bu kez sert çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...
Hükümetler onları yok etmek için can atıyor! Sadece 180 kişi kaldılar
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum