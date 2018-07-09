Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.K, trafik kazasında hayatını kaybeden Ekrem Y'nin eşi H.Y, yaralanan A.S. ve eşi D.S. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık M.K, savunmasında, kaza sırasında alkollü olduğunu söyledi. Olay günü Beyazşehir'den, Kayseri istikametine gittiğini anlatan M.K, "Yol üzerinde bulunan bir mağazanın oraya geldiğimde trafik lambası yeşilden sarıya döndü. Hızım 100 civarındaydı ve kaza meydana geldi. 1 kişinin ölümüne neden olduğum için pişmanım." diye konuştu.

Duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki A.S. de yeşil ışığı geçtikten sonrasını hatırlamadığını söyledi. Kazanın 27 Şubat'ta olduğunu aktaran A.S, "Uyandığımda 5 Mart'tı ve yoğun bakımdaydım. Sol kolumu hissetmiyorum. Sol bacağım kısaldı. Ameliyatlarım devam ediyor. Şikayetçiyim." dedi.