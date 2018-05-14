Kayseri'de 106 hafız için icazet töreni

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, İl Müftülüğü tarafından 106 hafız için icazet töreni düzenlendi.
Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen törene Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, İl Müftüsü Şahin Güven, hafızlar ve aileleri katıldı. Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Kuran kursu cennete açılan bir kapıdır. Allah kalitesini çoğaltıp sayısını arttırmayı nasip etsin. Ramazan ayı geliyor Kuran'ı daha iyi anlamak için gayret sarfetmek hepimizin üzerine düşen bir görevdir. Çocuklarını böyle güzel bir şekilde yetiştirdikleri için anne ve babalara teşekkür ediyoruz. Kuran öğrettikleri için hocalarına da teşekkür ediyoruz. Bunlara bütün imkanlarını seferber eden hayırseverlerimizi de tebrik ediyoruz. Bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyorum" dedi Yapılan konuşmaların ardından hafızlara taçları takılarak, sertifikaları verildi.
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