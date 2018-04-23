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Kayseri’de 23 Nisan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

Kayseri’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Besime Özderici İlkokulu’nda bir dizi etkinlikler düzenlendi.Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanılıyor.

Kayseri’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Besime Özderici İlkokulu’nda bir dizi etkinlikler düzenlendi.
Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanılıyor. Her yıl farklı okulda düzenlenen etkinliklere, bu yılda Besime Özderici İlkokulu ev sahipliği yaptı.
Törene, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, MHP İl Başkanı Bakir Ersoy, davetliler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Saygı durşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Besime Özderici İlkokulu Müdürü Sebahattin Durna, “Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz, iri ve diri olduğumuz bugünlerde bizlere bu cennet vatanı canları ve kanları pahasına emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, değerli silah arkadaşlarının ve atalarımızın yolundayız, izindeyiz” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da, “Bugün 98’inci yılını kutladığımız TBMM’nin şanla, şerefle açıldığı ve dünyada hiçbir milletin çocuklarına nasip olmamış bir çocuk bayramı ile taçlandırdığı gündür. ‘Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini’ diyen vatan şairinin dizelerine ‘Vatanın bağrını düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini’ cevabıyla milli mücadeleyi Samsun’da başlatan Gazi Mustafa Kemal, Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas’taki çalışmaların ardından Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki azmini tüm dünyaya duyurmuştur. Sevgili çocuklar, bu bayramın önemini anlayabilmek, bu bayramı damarlarımızla hissedebilmek için 98 yıl öncesine 23 Nisan 1920 yıllarına gidelim. Vatanı düşmanlar her yandan işgal ediyor, Türk milletinin bağımsızlığı göz göre göre elden gidiyor, tehlike gittikçe büyüyordu. Masanın başında oturup merhamet dilemekle bu kutsal vatan kurtarılamazdı. Bu durum karşısında Türk milleti ve onun cesur yöneticileri büyük bir iman ve inançla var veya yok olma mücadelesine atıldılar" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından ilkokul öğrencilerinin hazırladığı gösteriler izlendi.

Kayseri’de 23 Nisan coşkusu

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Kayseri’de 23 Nisan coşkusu

Kayseri’de 23 Nisan coşkusu
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Kayseri’de 23 Nisan coşkusu

Kayseri’de 23 Nisan coşkusu
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Kayseri’de 23 Nisan coşkusu

Kayseri’de 23 Nisan coşkusu
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Kayseri’de 23 Nisan coşkusu

Kayseri’de 23 Nisan coşkusu
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Kayseri’de 23 Nisan coşkusu

Kayseri’de 23 Nisan coşkusu
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Kayseri’de 23 Nisan coşkusu

Kayseri’de 23 Nisan coşkusu
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Kayseri’de 23 Nisan coşkusu

Kayseri’de 23 Nisan coşkusu
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Kayseri’de 23 Nisan coşkusu

Kayseri’de 23 Nisan coşkusu
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Kayseri’de 23 Nisan coşkusu

Kayseri’de 23 Nisan coşkusu
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Kayseri’de 23 Nisan coşkusu

Kayseri’de 23 Nisan coşkusu
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