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Kayseri'de 3 ayaklı buzağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de bir çiftçiye ait ahırda, 3 ayaklı buzağı dünyaya geldi.

Kayseri'de 3 ayaklı buzağı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bir çiftçiye ait ahırda, 3 ayaklı buzağı dünyaya geldi. Ön sağ ayağı olmayan buzağının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kayseri'de bir çiftçinin gebe ineği, 3 ayaklı buzağı dünyaya getirdi. Sağ ön ayağı olmadan dünyaya gelen buzağı, görenleri şaşırttı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve ERÜ Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, bu tür vakaların Türkiye'de ve dünyada zaman zaman görüldüğünü ifade ederek, "Doğuştan sağ ön bacağı olmayan buzağının durumu şu an için iyi. Hayatını rahat idame ettirebiliyor. Tedaviye cevap vermemesi durumunda maalesef belli bir ağırlık sonrası ikinci ihtimal devreye girecek. Umarım tedaviye cevap verir ve dünyalar tatlısı buzağımız bizimle olmaya devam eder" dedi.

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