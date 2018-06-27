Kayseri'de 3 ton 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 ton 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ticareti yapan kişilere yönelik düzenledikleri operasyon kapsamında, Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Mahallesi'nde 2 aracı durdu. Araçlarda yapılan aramalarda 3 ton 750 kilogram kayıt dışı sarmalık tütün bulundu.

Olayla ilgili 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

