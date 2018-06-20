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Kayseri'de 327 polisle uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

Operasyonda bin 802 kişi sorgulandı, 14 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 327 polisin katıldığı geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 45 adrese operasyon düzenledi.

Toplam 122 ekipte 327 polisin katıldığı operasyonda, 23 metruk yapı, 10 park, 15 iş yeri ve 510 araç arandı.

Bin 802 kişinin sorgulandığı, 14 zanlının uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındığı operasyonda, kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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