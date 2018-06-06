Kayseri'de 34 kaçak yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen 34 kaçak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda jandarma, Pınarbaşı ilçesinin Pazarören Mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, otobüste bulunan ve ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 34 kişiyi yakaladı.

Ayrıca kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen N.E, H.E. ve F.T. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

