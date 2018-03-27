HABER

Kayseri'de 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Ambulansla otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren aynı aileden 6 kişinin cenazesi, Sarız ilçesinde toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişinin cenazesi, Sarız ilçesinde yan yana defnedildi.

Önceki gün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mehmet Üzüm, eşi Zehra, çocukları Safiye Nur ve Hamza ile kardeşleri Mustafa ve Soner Üzüm'ün cenazesi, Sarız'daki Merkez Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İncedere Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Cenazeler, burada yan yana toprağa verildi.

Mehmet Üzüm'ün, bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, ölenlerin yakınları, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve vatandaşlar katıldı.

Ölenlerin yakınlarından imam Abdurrahman Aslan, Kayseri'de ikamet eden aile bireylerinin hafta sonu tatili nediyle İncedere Mahallesi'ne geldiklerini, burada piknik yapıp, yemlik topladıktan sonra Kayseri'ye dönerken elim kazanın yaşandığını söyledi.

Büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Aslan, aile bireylerini yan yana toprağa verdiklerini ifade etti.

- Olay

Atilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans, Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpışmış, Üzüm ile otomobildeki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti.

Yaralanan ambulans şoförü ve acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobildeki Kader Üzüm, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Okuldan kovulan liseli dehşet saçtı!Okuldan kovulan liseli dehşet saçtı!
Ambulans ile otomobil çarpıştı: Ölüler varAmbulans ile otomobil çarpıştı: Ölüler var
Çiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılarÇiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Huawei P20 - Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Huawei P20 - Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.