Kayseri'de 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişinin cenazesi, Sarız ilçesinde yan yana defnedildi.
Önceki gün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mehmet Üzüm, eşi Zehra, çocukları Safiye Nur ve Hamza ile kardeşleri Mustafa ve Soner Üzüm'ün cenazesi, Sarız'daki Merkez Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İncedere Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.
Cenazeler, burada yan yana toprağa verildi.
Mehmet Üzüm'ün, bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
Cenaze törenine, ölenlerin yakınları, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve vatandaşlar katıldı.
Ölenlerin yakınlarından imam Abdurrahman Aslan, Kayseri'de ikamet eden aile bireylerinin hafta sonu tatili nediyle İncedere Mahallesi'ne geldiklerini, burada piknik yapıp, yemlik topladıktan sonra Kayseri'ye dönerken elim kazanın yaşandığını söyledi.
Büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Aslan, aile bireylerini yan yana toprağa verdiklerini ifade etti.
- Olay
Atilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans, Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpışmış, Üzüm ile otomobildeki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti.
Yaralanan ambulans şoförü ve acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobildeki Kader Üzüm, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.
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