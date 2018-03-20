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Kayseri'de Afrin şehidi Muratdağı adına yaptırılan kütüphane açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 17:02 | Son Güncelleme

KAYSERİ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehitlerinden olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı adına kütüphane yaptırıldı.

Kayseri'de Afrin şehidi Muratdağı adına yaptırılan kütüphane açıldı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehitlerinden olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı adına kütüphane yaptırıldı. Kütüphane açılışının ardından konuşan şehit eşi Birgül Muratdağı, “Canım kocam, bir evlat veremedim sana ama senin amel defterini elimden, imkanımdan geldiğince devam ettireceğim inşallah” dedi.
Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, Suriye’nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı adına, şehit eşi Birgül Muratdağı’nın çabalarıyla kütüphane yaptırıldı.
Birgül Muratdağı, kütüphane açılışının ardından yaptığı konuşmada, “Canım kocam, bir evlat veremedim sana belki ama senin, amel defterini elimden, imkanımdan geldiğince devam ettireceğim. Gerek kendim gerekse, bizim için bir şeyler yapmak isteyen, Allah rızasını kazanmak isteyen büyüklerim dostlarım ile birlikte. Birçok kişi o kütüphaneden faydalanacak güzel kocam. Öyle güzel yüzlü kızlar, öyle içten gözyaşları vardı ki orda. Acısı çok büyük ama gururu da bir başka olan, bir tarafı kara bir tarafı bembeyaz, haberini aldığım bir salı gününde, bugün adına açılan kütüphane haberiyle benim hüzünlendiğim salı gününde, sen yine sevinirsin yine gururlanırsın arşa erişsin oradaki cennet sevinçlerin. Emeği, katkısı geçen, yardımı geçen, herkesten Allah razı olsun. Mehmed’im razı olsun inşallah. Rabbim herkesin gönülden yapılan hayrını kabul eylesin. Ak Parti Milletvekili Taner Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şenol Doğan ve mezun öğrencilere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Törenin ardından şehit eşi Birgül Muratdağı’na okul müdürü Şenol Doğan tarafından Kabe kutulu Kuran-ı Kerim hediye edildi.

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Kayseri'de Afrin şehidi Muratdağı adına yaptırılan kütüphane açıldıKayseri'de Afrin şehidi Muratdağı adına yaptırılan kütüphane açıldı

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