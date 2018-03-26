Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans ile 38 E 4730 plakalı otomobil Kayseri-Malatya karayolu Mimsin Kavşağı yakınında çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir
Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!
Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum