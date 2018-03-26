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Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans ile 38 E 4730 plakalı otomobil Kayseri-Malatya karayolu Mimsin Kavşağı yakınında çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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5 ölü Kayseri trafik kazası

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