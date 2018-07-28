Kayseri'de asker adaylarının ellerine kına yakıldı

SARIOĞLAN, (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde 13 asker adayı ellerine kınalar yakılarak , tişörtlerinin sırtlarına da adları yazılarak ay- yıldızlı uğurlandı.
Kayseri’nin Sarıoğlan İlçesi Çiftlik Mahallesi'nde askere gidecek gençler için kurbanlar kesildi. Sarıoğlan Belediyesi tarafından düzenlenen eğlencede asker adayları yöresel müziklerle gönüllerince eğlendi. Vatani görevini yapacak olan 98/3 tertip 13 asker ellerine kına yakılarak uğurlandı. Törende bir konuşma yapan Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, "Bugün mutlu bir gündeyiz. Çiftlik Mahallemizden askere gidecek yavrularımız için güzel bir etkinlik düzenledik. İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi bu gençlere emanet ediyoruz. Bu arkadaşlarda gittiklerinde vatanımızı koruyacak ve kollayacaklar" dedi.
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