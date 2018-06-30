HABER

Kayseri'de "Atlı Polis Eğitim Merkezi" oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 20:52 | Son Güncelleme

Merkezde, atlı birlikler yetiştirilecek, engelli çocukların rehabilitasyonu sağlanacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği bünyesinde oluşturulan Atlı Polis Eğitim Merkezi açıldı.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Talas ilçesindeki çiftlikte düzenlenen törende, merkezin birçok alanda kolaylık sağlayacağını söyledi.

Tesislerden şehit çocuklarının da yararlanmasını sağlayacaklarını aktaran Kamçı, atlardan, engelli çocukların rehabilitasyon sürecinde faydalanılacağını bildirdi.

Atların, toplumsal olaylarda da kullanılacağına değinen Kamçı, "Buna benzer tesisler Ankara, İstanbul dışında dört ilimizde var. Kayseri, atlı birliklerle asayiş olaylara müdahale edecek konuma gelecek. Atlarımızın eğitim süreci tamamlanınca bunlar gerçekleşecek." dedi.

AK Parti Milletvekili Taner Yıldız ise engelsiz bir yaşam için yapılan çalışmaların desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

Tesisin açılışı için destek olanlara plaket verildiği programın sonunda, Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi kapsamında tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.

Etkinliğe, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Milletvekilleri İsmail Tamer ve Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile çok sayıda davetli katıldı.

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa ettiTRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti
Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldiAğrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atlı polis eğitim merkezi İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular Kayseri Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği Kayseri Valisi Süleyman Kamçı

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!

Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.