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Kayseri'de baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 22:44 | Son Güncelleme

Sarıoğlan ilçesinde baba ve oğlu otomobilde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde baba ve 12 yaşındaki oğlu, otomobilde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alamettin Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki 38 NV 274 plakalı araçtan şüphelenerek incelemek istedi. Ekipler, otomobilde biri çocuk iki kişinin cansız bedenlerini buldu.

Av tüfeğiyle öldürüldükleri belirlenen kişilerin Bülent (35) ve oğlu Yusuf Can Aslan (12) olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Baba ve oğlunun katil zanlısı olarak köyde çobanlık yapan Soner S. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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2 ölü baba ve oğlu öldürüldü cinayet Kayseri

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