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Kayseri'de baraj gölüne düşen çocuk kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

Kayseri'de baraj gölüne düşen çocuk kayboldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde baraj gölüne düşen 15 yaşındaki çocuk kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle piknik yapmak amacıyla Ağcaşar Barajı'na giden Sümeyye Koç, göle düşerek gözden kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Koç'un yakınları da olay yerine gelerek çalışmaları izledi.

Sümeyye Koç'u arama çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
baraj kaybolma Kayseri Sümeyye Koç

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