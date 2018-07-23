Kayseri'de baraj gölüne giren genç boğuldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Akrabaları ile serinlemek için Kocasinan İlçesi Kuşçu Mahallesi'nde bulunan Yamula Baraj Gölü'ne giren Ahmet A. (20), bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Konya ile Mersin Sualtı Grup Amirliği'nden gelen kurbağa adamlar tarafından baraj gölünde yapılan çalışmada Ahmet A'nın cesedine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

