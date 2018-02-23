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Kayseri'de belediye başkanı ve personeline yapılan bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 12:00 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk ile bir belediye personelini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Belediye Başkanı Esat Öztürk ile belediye personeli Sinan Sivritepe'ye bıçaklı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı.

Belediye ekiplerinin yürüttüğü yol çalışmalarını kontrol için bölgeye giden Başkan Öztürk ile belediye personeli Sivritepe'yi bıçaklı saldırı sonucu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

Dün, Seydili Mahallesi'ndeki bir araziden yol açılmasına karşı çıktığı öne sürülen Mehmet A. ile belediye ekipleri arasında tartışma çıkmış, zanlı, bölgeye gelen Belediye Başkanı Öztürk ve Sivritepe'yi bıçaklı saldırı sonucu yaralamıştı.

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