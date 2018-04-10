Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun da destek verdiği filmde milli piyade tüfekleri MPT-76, MPT 55 ile milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora 12'nin de kullanılacağını söyledi.

Akyol, ülkenin hassas bir dönemden geçtiği bugünlerde Mehmetçik'in verdiği mücadeleyi filmle beyaz perdeye yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Filmin çekim aşamasına geldiklerini aktaran Akyol, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar biz hiçbir filmde gerçekten Mehmetçiğimizin, askerlerimizin neler yaşadığını anlatamadık. Bugün hala Hollywood filmlerinde hala Afganistan'ı, Irak'ı anlatıyorlar. 11 Eylül geçeli 15-20 yıl oldu hala onu anlatıyorlar. Çünkü bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bunları yapamıyoruz henüz. Bu duygularla yola çıktık. Filmde gerçekten askerimiz oralarda ne yaşadığını, tamamen gerçek bir şekilde, bizzat askerinin yanında, sanki onlarla mücadele verircesine o duyguyu izleyiciye yansıtmaya çalışacağız."

Filmin tanıtım toplantısına, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu yetkilileri ve filmin oyuncuları da katıldı.

Çekimlerine yarın Kayseri'nin farklı bölgelerinde başlanılacak "Meteler" filminin ekim ayında vizyona girmesi bekleniyor.