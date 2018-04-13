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Kayseri'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

Mahalle muhtarı, arazisine hafriyat döktüğü iddiasıyla kepçe operatörünü öldürdü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir mahalle muhtarı, arazisine hafriyat döktüğü iddiasıyla bir kişiyi tabancayla öldürdü.

İddiaya göre, Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nin muhtarı Sezgin E. (55) ile arazisine inşaattan çıkan hafriyatı döken kepçe operatörü Erhan Emektar (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Sezgin E, Emektar'a tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erhan Emektar, kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sezgin E'yi gözaltına aldı.

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