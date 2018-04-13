Kayseri'de cinayet

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir mahalle muhtarı, arazisine hafriyat döktüğü iddiasıyla bir kişiyi tabancayla öldürdü.
İddiaya göre, Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nin muhtarı Sezgin E. (55) ile arazisine inşaattan çıkan hafriyatı döken kepçe operatörü Erhan Emektar (35) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Sezgin E, Emektar'a tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erhan Emektar, kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sezgin E'yi gözaltına aldı.
CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek
Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın!
Hollanda'da Suriye kararı
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
20'den fazla kadınla evlendi, 200 çocuk sahibi oldu ve tam 256 yıl yaşadı!
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Okuyucu Yorumları 0 yorum