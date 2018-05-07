Kayseri'de cinayet

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti, iki kardeş yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Caferbey Mahallesi'ndeki bir markette karşılaşan Mustafa Kılıç (30) ile Serkan Y. (37) ve kardeşi Murat Y. (32) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Y, tabancayla Kılıç'a ateş etti. Murat Y. ve ağabeyi Serkan Y, olay yerinden kaçtı.
112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların olay yerinde bıçakla yaralandığını ve kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gittiğini tespit etti.
İki kardeşin hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.
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