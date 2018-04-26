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Kayseri'de Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:25 | Son Güncelleme

Kayseri'de Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden ve kamuya açık alanlarda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ileri sürülen Hüseyin A'yı (40) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin A'nın 28 suç kaydı olduğu, sosyal medya hesabı üzerinden kendini "Mehdi" ilan ettiği öğrenildi.

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