Kayseri'de davulcular, Ramazan'da umduğunu bulamadı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, işyerinde 34 yıldır davul kiralama ve satışı yapan Naki Özkan (58), bu yıl Ramazan ayında bekledikleri ilginin gerçekleşmediğini söyledi.
Kayseri'de işyerinde davul kiralama ve satışı yapan Naki Özkan, bu Ramazan ayında işlerinin kötü gittiğini belirtti. Özkan, geçen Ramazan aylarında 100'e yakın davul kiralama ve satışı yaptıklarını kaydederek, bu yıl sadece 8 davulu kiraya verdiklerini bildirdi. Naki Özkan, "Bu yıl Ramazan ayı için yaptığımız davullar da elimizde kaldı. Neden davul alınmadığını anlayamadık. Artık mahallelerde davul mu çalınmıyor? Yoksa geçen yılın davullarını mı kullanıyorlar bilemiyoruz. Biz, davulları 200 TL'ye kiralıyoruz. Satışını da 300 TL'ye yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor
Atatürk Havalimanı'nda uçaklar elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz etkileniyor
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
Bahçeşehir'de oluklu kertenkele krizi! Yılan sanıp öldürüyorlar ama...
Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Okuyucu Yorumları 0 yorum