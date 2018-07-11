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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen yabancı uyruklu R.E. ve A.T'nin kaldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ terör Terör örgütü

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