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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen Irak uyruklu İ.S, S.S.A. ve Y.A.K. ile Suriye uyruklu H.E.A'nın kaldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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4 gözaltı DEAŞ operasyonu Kayseri

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