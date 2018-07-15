HABER

Kayseri'de 'Demokrasi nöbeti'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 22:24 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü nedeniyle bazı STK’lar Cumhuriyet Meydanı’na çadır kurdu.

Kayseri'de 'Demokrasi nöbeti'

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü nedeniyle bazı STK’lar Cumhuriyet Meydanı’na çadır kurdu. STK temsilcileri, hain darbe girişiminin yapıldığı günü unutmamak ve unutturmamak için meydanlarda 'Demokrasi nöbeti' tuttuklarını söyledi.
FETÖ’nün hain darbe girişimin ardından 2 yıl geçti. 15 Temmuz’un yıldönümünde bazı STK’lar da Kayseri Cumhuriyet Meydanı’na çadırlar kurarak, 2 yıl önce olduğu gibi 'Demokrasi nöbeti' tuttu. Astıkları pankartlar, fotoğraflarla hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamayı hedeflediklerini belirten STK temsilcileri, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, FETÖ'yü lanetlediler.
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ DE UNUTULMADI
Meydandaki 'Ddemokrasi nöbeti'ne katılan sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehitlerin isimlerinin yer aldığı mezar taşlarını da temsili olarak kurdukları çadırın önüne koydu. Çanakkale Savaşı’ndaki asker kıyafeti giyen ve nöbet tutan temsili asker ve yine Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı maketi de dikkat çekti.
YAĞAR: ALLAH, BÖYLE BİR HAİNLİĞİ BU MİLLETE BİR DAHA YAŞATMASIN
Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar, FETÖ’nün darbe girişimine bir kez daha tepki göstererek, “Allah, böyle bir hainliği bu millete bir daha yaşatmasın” dedi. Bu önemli etkinlikte tüm şehitleri rahmetle ve saygıyla andıklarını ifade eden Yağar, “Ben aynı zamanda Çanakkale Şehidinin torunuyum. Türkiye genelinde 253 bin Çanakkale şehidimiz var. 771 tanesi de Kayseri’ye ait. O savaşta cepheye gitmiş 15 yaşındaki çocukları temsilen buradaki genç arkadaşlarımız asker kıyafeti giydi. Halkımız da çok yoğun ilgi gösteriyor. Çok fotoğraf çektiren var” diye konuştu.
ÇOLAK: BİZ MEYDANA EĞLENMEK İÇİN GELMEDİK
Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Çolak da, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Bu devletin, milletin baki kalması için. Can vermiş bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazilerimizden Allah razı olsun. İnşallah devletimiz bir daha böyle sıkıntılar yaşamaz. İnşallah o kara günleri bir daha görmeyiz. Bu millet bir oldu, tek oldu. Hiçbir etnik köken, hiçbir siyasi parti, hiçbir ayrımcılık gözetmeden, o gün birlik olup bu memleketi tekrardan düşmanın elinden kurtarmıştı. Düşman ise Türkiye Cumhuriyeti'nin üniformasının altına saklanıp Fetullah Gülen terör örgütü denen aşağılık caninin casusları, yetiştirmiş olduğu karanlık odaklarıydı. İnşallah rabbimiz onları öbür dünyada cezalandıracak, biz buna eminiz” dedi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de 'Demokrasi nöbeti'Kayseri'de 'Demokrasi nöbeti'Kayseri'de 'Demokrasi nöbeti'Kayseri'de 'Demokrasi nöbeti'

PARTNERHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke ettiHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 
Hilal ve yıldızın anlamlı buluşmasıHilal ve yıldızın anlamlı buluşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alanı vatandaşlar doldurdu! Gözyaşları sel oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alanı vatandaşlar doldurdu! Gözyaşları sel oldu

İstanbul'da 15 Temmuz akşamı duygulandıran görüntü

İstanbul'da 15 Temmuz akşamı duygulandıran görüntü

15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in annesinin sözleri yürekleri dağladı

15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in annesinin sözleri yürekleri dağladı

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.