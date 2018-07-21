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Kayseri'de "Engelsiz çocuk evi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

Uyku, yemek, dinlenme ve eğitim odası gibi bölümlerin yer aldığı, 4-12 yaşlarındaki 53 çocuğun faydalanacağı "Engelsiz çocuk evi" hizmete girdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 4-12 yaşlarındaki 53 çocuğa hizmet verecek "Engelsiz çocuk evi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan ve 4-12 yaşlarındaki 53 çocuğa hizmet verecek "Engelsiz çocuk evi" Beyazşehir'de törenle açıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, açılışta yaptığı konuşmada, AK Parti ile engelli bireylere yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

"Engelsiz çocuk evi" projesinin önemli olduğunu belirten Elitaş, "Böylesine bir tesis yapmak anne babalara hiç değilse bir imkan tanımak açısından önemli bir gelişmedir. Devlet olarak yaklaşık 700 bin ailemize ve engelli çocuklarımıza maddi destek imkanı sağlıyoruz." diye konuştu.

Sözlerine başlarken gözyaşlarını tutamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise "Engelsiz çocuk evi" projesiyle çocukların evlerinden belediye personeli tarafından alındığını ve akşama kadar çocuklarla ilgilenildiğini dile getirdi.

Çelik ayrıca uyku, yemek, dinlenme ve eğitim odası gibi bölümlerin yer aldığı "Engelsiz çocuk evi"nde çocukların yeteneklerini geliştirici oyunlar oynadığını da kaydetti.

Çocuğunu "Engelsiz çocuk evi"ne getiren Nadire Kaya ise kimseye emanet edemediği evladını açılışı yapılan merkeze gönül rahatlığıyla bırakabildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından "Engelsiz çocuk evi"nin açılışı gerçekleştirildi.

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Engelsiz çocuk evi Kayseri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Elitaş

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