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Kayseri'de 'Evlilik Festivali'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:00 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 'Evlilik Festivali' düzenlendi.

Kayseri'de 'Evlilik Festivali'

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 'Evlilik Festivali' düzenlendi. 10 firmanın katıldığı festivalde, pahalı mücevherler ve birbirinden değişim düğün konseptleri dikkat çekti.
Radisson Blu Otel'in ev sahipliğinde Kayseri'de ' Evlilik Festivali' düzenlendi. Takım elbise, gelinlik, mobilya, düğün organizasyon, mücevher ve güzellik merkezinden oluşan 10 firmanın katıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kuaförler 2018 yılına özel gelinbaşı saç tasarım konusunda hünerlerini sergiledi. Daha sonra organizasyon ekipleri tarafından bekarlığa veda ve kına gecelerine özel kına koreografisini sundu. Festivalde bindallı ve damatlık defilesi yapıldı. Evlilik hazırlığında olan çiftlerin ilgi gösterdiği festivalde, çiftler düğün öncesi en yeni düğün konseptleri hakkında bilgi aldı.

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Kayseri'de 'Evlilik Festivali'Kayseri'de 'Evlilik Festivali'Kayseri'de 'Evlilik Festivali'

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