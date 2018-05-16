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Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 05:28 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen 7 yıl 6 ay, eski polis ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan yargılanan sanıklara hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmada, tutuklu sanık meslekten ihraç edilen matematik öğretmeni Cengiz Onmuş ile tutuksuz yargılanan eski polis memuru Cengiz Gökçe ile avukatları hazır bulundu.

Onmuş, 1997-2016 yıllarında örgütün çeşitli okullarında çalıştığı, FETÖ elebaşının çağrısı üzerine Bank Asyaya 28 bin liranın üzerinde para yatırdığı ve sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarıyla ilgili iddialarına ilişkin, ailesinin geçimini sağlamak için bu kurumlarda çalıştığını öne sürdü.

Sanık Onmuş, "Örgütün böyle olduğunu bilmiyordum, bilseydim çalışmazdım. Örgütün talimatıyla Bank Asyaya para yatırmadım. Çalıştığım kurumlar maaşımı bu bankaya yatırdıkları için hesap açmıştım. Yaptığım sosyal paylaşımların sadece birkaçına yer verilmiş. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Cengiz Gökçe ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye ulaşan veri inceleme raporunda, hakkında, "örgüte her şeyiyle teslim olan ama vasfı olmayan polis memuru" olarak kodlama yapılmasına ilişkin, kendisini bu yapıyla irtibatlandırıp fişleyenlerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Bu kişilerle yüzleşmeye hazır olduğunu ifade eden Gökçe, "Örgütle irtibatım ve bağlantım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Onmuş'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, Gökçe'ye ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, Onmuş'un tutukluluk durumunun devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ hapis cezası Kayseri PDY

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