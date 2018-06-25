Kayseri'de FETÖ'cülerin kaldığı cezaevinde en çok oy İnce ve HDP'ye

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında tutukluların çoğunlukta olduğu cezaevindeki 5 sandıktan Muharrem İnce ve HDP birinci çıktı.

Bünyan T Tipi Cezaevi'ndeki bin 40 tutuklu ve hükümlü, 5 sandıkta oy kullandı.

Geçerli oylara göre Cumhurbaşkanı seçiminde en çok oyu 547 ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı. İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e 189, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 174, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 60, Saadet Partisinin adayı Temel Karamollaoğlu'na 25 ve Vatan Partisinin adayı Doğu Perinçek'e 2 oy çıktı.

Milletvekili seçiminde ise en yüksek oyu alan parti 273 oyla HDP oldu. CHP 263, MHP 184, İYİ Parti 140, Saadet Partisi 75 ve AK Parti 52 oy aldı.

