HABER

Kayseri'de FETÖ'cülerin kaldığı cezaevinde en çok oy İnce ve HDP'ye

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:03 | Son Güncelleme

Kayseri'de FETÖ'cülerin kaldığı cezaevinde en çok oy İnce ve HDP'ye

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında tutukluların çoğunlukta olduğu cezaevindeki 5 sandıktan Muharrem İnce ve HDP birinci çıktı.

Bünyan T Tipi Cezaevi'ndeki bin 40 tutuklu ve hükümlü, 5 sandıkta oy kullandı.

Geçerli oylara göre Cumhurbaşkanı seçiminde en çok oyu 547 ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı. İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e 189, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 174, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 60, Saadet Partisinin adayı Temel Karamollaoğlu'na 25 ve Vatan Partisinin adayı Doğu Perinçek'e 2 oy çıktı.

Milletvekili seçiminde ise en yüksek oyu alan parti 273 oyla HDP oldu. CHP 263, MHP 184, İYİ Parti 140, Saadet Partisi 75 ve AK Parti 52 oy aldı.

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Uşak'ta 2 AK Parti, CHP 1 milletvekili kazandıUşak'ta 2 AK Parti, CHP 1 milletvekili kazandı
Erzurum'da AK Parti 4, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekilliği kazandıErzurum'da AK Parti 4, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekilliği kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bünyan cezaevi FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden kim çıktı?

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden kim çıktı?

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!

24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.