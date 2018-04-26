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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 10:07 | Son Güncelleme

Örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski çalışanları olan ve daha önce gözaltına alınmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bazı zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programları "ByLock", "Eagle" ve "Kakao" kullanıcısı olduklarına dair yeni deliller bulundu.

Bunun üzerine eski Melikşah Üniversitesi personeli 7 şüpheli ile "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ü, G.Ö, K.S, A.K. ve A.S.Y. yakalandı.

Biri avukat firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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FETÖ/PDY gözaltı Melikşah Üniversitesi operasyon

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