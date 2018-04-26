Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski çalışanları olan ve daha önce gözaltına alınmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bazı zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programları "ByLock", "Eagle" ve "Kakao" kullanıcısı olduklarına dair yeni deliller bulundu.
Bunun üzerine eski Melikşah Üniversitesi personeli 7 şüpheli ile "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ü, G.Ö, K.S, A.K. ve A.S.Y. yakalandı.
Biri avukat firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!
Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü
İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin! İstanbul bugün yanacak
Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!
24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da
Yasak aşk skandalı ortaya çıktı! İşte Tosun'un aşk üçgeni
Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum