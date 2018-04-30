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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

"ByLock" kullanıcısı olduğu ileri sürülen zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen S.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock Emniyet FETÖ/PDY

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