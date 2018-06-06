Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "ev ağabeyi" olduğu ileri sürülen İlyas Deveci'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklandı.
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