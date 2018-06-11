Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün hücre evinde saklanan 3 firari şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve görevinden ihraç edilen kadın doktor F.D. ile kardeşi eski komiser A.U. ve eşi eski savcı A.D'nin, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Kent merkezindeki eve düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden A.U. ile A.D. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden eski savcı A.D. tutuklandı, A.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.D'nin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

