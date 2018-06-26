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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:26 | Son Güncelleme

ByLock kullandığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandığı öne sürülen M.A.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü Kayseri

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