HABER

Kayseri'de fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 10:47 | Son Güncelleme

Kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilenlerin de aralarında bulunduğu 11 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

İncelemeler neticesinde 10 kadını fuhşa zorladıkları belirlenen Ö.Ö, S.D, S.Y, M.F. ve E.Y. ile bu kişilerle hareket ettikleri tespit edilen Ü.M, R.T, M.T, M.K, S.C. ve C.Ç, 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın! CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın!
Muharrem İnce: Böyle bir yetki verilemez!Muharrem İnce: Böyle bir yetki verilemez!
AK Partili Veli Can Tefon hakkında yapılan paylaşım ortalığı karıştırdıAK Partili Veli Can Tefon hakkında yapılan paylaşım ortalığı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye fuhuş gözaltı Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!

Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.