Kayseri'de fuhuş operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
İncelemeler neticesinde 10 kadını fuhşa zorladıkları belirlenen Ö.Ö, S.D, S.Y, M.F. ve E.Y. ile bu kişilerle hareket ettikleri tespit edilen Ü.M, R.T, M.T, M.K, S.C. ve C.Ç, 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
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