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KAYSERİ'DE HEDİYE ATLARLA ATLI POLİS

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği hizmete girdi.Talas ilçesi Endürlük mahallesindeki tesislerde polis memurlarının denetiminde özel eğitimden geçirilen her biri işadamları ve belediyeler tarafından hediye edilen atlar ,sadece toplumsal olaylar ve törenlerde değil çocukların rehabilite ve tedavisinde de kullanılacak.

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ(DHA)KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği hizmete girdi.Talas ilçesi Endürlük mahallesindeki tesislerde polis memurlarının denetiminde özel eğitimden geçirilen her biri işadamları ve belediyeler tarafından hediye edilen atlar ,sadece toplumsal olaylar ve törenlerde değil çocukların rehabilite ve tedavisinde de kullanılacak. Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan ve Türkiye'de hizmet vermeye başlayan 5'nci Atlı Polis Grup Amirliği faaliyetlerine başladı. Talas ilçesine bağlı Endürlük mahallesinde oluşturulan Grup Amirliğinde atlı polis birliğinde şimdilik 7 İngiliz , 3'de çocukların rehabilitasyonu için Midilli olmak üzere 10 atla hizmete girdi. Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular yaptığı açıklamada " Tüm uygar ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Atlı polis birliği kurulmaktadır. Kayseri'deki birlik, ülke genelinde 5'nci birliktir. Atlı polis birliğini sadece toplumsal olaylarda değil, aynı zamandan toplum destekli polis faaliyetlerinde de kullanmak istiyoruz. Engelli çocuklarımızda faydalanacak. Aynı zamanda polis sevgisi aşılamak için okulları da buralara davet edeceğiz. Atlarımızı ortak proje ile temin ettik.Belediyelerimiz ve işadamları da bu konuda önemli destekler sundu. Bölge bildiğiniz gibi Kapadokya, yani güzel atlar bölgesi. Ayrıca, Uzunyayla olarak bilinen Pınarbaşı ilçemizde birbirinden değerli yarış atları yetiştiriliyor. Bölgemizde atçılık önemli bir tuttu. Böylesi bir kentte oluşturduğumuz atlı birlik sadece görsellik değil, çok amaçlı bir proje olarak hayata geçirildi" diye konuştu. Atların bakımı ve eğitimi ile ilgilenen Toplum Destekli polis memuru Mehmet Sungur ise yaptığı açıklamada " Kurulmuş olan atlı polis eğitim merkezinde antrenörlük çalışmaları, atların yetiştirilmesi, rehabilitasyon uygulaması konusunda destek sağlayacağız" dedi. Atlı eğitim gösteri birliğinde kadın polis memuru Arzu Güngör'de atların eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda çalışmalara katılıyor.

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