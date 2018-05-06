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Kayseri'de Hıdırellez coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 'baharın habercisi' olarak kabul edilen Hıdırellez, coşkuyla kutlandı.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 'baharın habercisi' olarak kabul edilen Hıdırellez, coşkuyla kutlandı.

Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Parkı'ndaki kutlamaya, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından çuval, yumurta taşıma ve yoğurt yeme yarışması yapıldı. Çocukların kıyasıya birbirleriyle mücadele ettiği yarışmada eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmanın sonunda dereceye giren çocuklara market çeki hediye edildi. Hıdırellez, Melikgazi Belediyesinin yaptığı 3 bin kişilik etli pilavın dağıtımı ile son buldu. Zaman zaman izdahımın yaşandığı pilav dağıtımı sonrası program son buldu.

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